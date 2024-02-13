تركي آل الشيخ: أتمنى فوز الأهلي على الزمالك بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ان قمة الأهلي والزمالك في مباراة نهائي كأس مصر التي تستضيفها المملكة يوم 8 مارس المقبل ستشهد العديد من المفاجآت.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر” : “ سيتم نل المباراة باعلى جودة وبصورة مشتركة ”.

وتابع: “ تحدثنا مع مخرج كأس العالم لخراج هذا اللقاء الذي سيشهد العديد من المفاجآت ”.

وأضاف تركي آل الشيخ: “ نحرص على أن يكون اليوم تاريخياً والحضور سيكون مقتصراً بنسبة كبيرة على المصريين، نسعى لتقديم مباراة نهائي مختلفة وتليق بمصر وإسمها ”.

ورد آل الشيخ على مداعبة عمرو اديب مقدم البرنامج الذي أعرب عن أمنيته بفوز الزمالك قائلاً: “ وأنا أتمنى فوز الهلي بالمباراة ”.

