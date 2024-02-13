يوفنتوس يسقط على أرضه أمام أودينيزي بـ الدوري الإيطالي

سقط فريق يوفنتوس، على أرضه وبين جماهيره بخسارة قاسية أمام مضيفه أودينيزي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في ختام منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

جاء هدف المباراة الوحيد لأودينيزي، عن طريق المدافع لاوتارو جيانيتي في الدقيقة 25، باستغلال خطأ فادح في تشتيت الكرة من مدافع اليوفي أليكس ساندرو.

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بخسارة يوفنتوس، تجمد رصيده عند 53 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر إنتر، الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام أتالانتا.

وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: فيديريكو جاتي، جيلسون بريمر، أليكس ساندرو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، وستون مكيني، أندريا كامبياسو، تيموتي وياه.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا، أركاديوز ميليك.