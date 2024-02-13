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يوفنتوس يسقط على أرضه أمام أودينيزي بـ الدوري الإيطالي

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يوفنتوس - أودينيزي

يوفنتوس - أودينيزي

سقط فريق يوفنتوس، على أرضه وبين جماهيره بخسارة قاسية أمام مضيفه أودينيزي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في ختام منافسات الجولة الـ 24 من .

جاء هدف المباراة الوحيد لأودينيزي، عن طريق المدافع لاوتارو جيانيتي في الدقيقة 25، باستغلال خطأ فادح في تشتيت الكرة من مدافع اليوفي أليكس ساندرو.

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بخسارة يوفنتوس، تجمد رصيده عند 53 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر إنتر، الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام أتالانتا.

وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: فيديريكو جاتي، جيلسون بريمر، أليكس ساندرو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، وستون مكيني، أندريا كامبياسو، تيموتي وياه.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا، أركاديوز ميليك.

 

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