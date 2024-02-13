جوارديولا: هالاند يتفوق على ميسي وكريستيانو

أثنى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند.

ويواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره كوبنهاجن الدنماركي، يوم غد الثلاثاء، في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن: ” هالاند؟ يمكنك أن ترى أرقامه في عمره هذا، في دوري أبطال أوروبا حتى ميسي لم يحقق هذه الأرقام في هذا العمر، نحن سعداء لتواجده معنا”.

وأضاف: “إيرلينج هالاند تأقلم بشكل جيد هنا، لدينا لاعبين مذهلين يستقبلون اللاعبين الجدد، لا نضع ضغط على الصفقات الجديدة، ونقول بأن عليك تسجيل الأهداف، لا، بل نقول عليك التأقلم على ما نفعله والباقي سيأتي بشكل طبيعي.”.

وعن مواجهة كوبنهاجن، قال جوارديولا: “لدي احترام كبير لكوبنهاجن، قلت للاعبين هذا الصباح بأن عليهم الاستعداد على المستوى العقلي، ويكونوا جاهزين للمعاناة، ستكون مباراة صعبة بنسبة 100%، أشعر بذلك، وعادة مشاعري لا تكذب علي.