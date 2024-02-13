نيمار يعود إلى السعودية لاستكمال برنامجه التأهيلي (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق الهلال السعودي، إلى السعودية مساء اليوم الإثنين لاستكمال برنامجه التأهيلي، بعد تواجده في الفترة الماضية خارج السعودية.

ويعاني النجم البرازيلي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، مما أبعده عن المشاركة مع فريق الهلال خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن لحظة عودة نيمار إلى المملكة، حيث تم استقبال اللاعب بالورود من قبل جماهير "الزعيم" الهلالي.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب سيواصل برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الهلال.

وانضم نيمار إلى صفوف الفريق السعودي، في بداية الموسم الحالي، بعقد يمتد حتى صيف 2025، مع وجود بند يتيح التجديد لموسم آخر.