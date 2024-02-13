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"مانشستر سيتي يلاحق ليفربول"... جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 24 من ، أمس الإثنين، بمباراة وكريستال بالاس التي انتهت بفوز البلوز بنتيجة 3-1.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 24.

1. - 54 نقطة

2.مانشستر سيتي - 52 نقطة

3.أرسنال - 52 نقطة

4.توتنهام - 47 نقطة

5.أستون فيلا - 46 نقطة

6.مانشستر يونايتد - 41 نقطة

7.نيوكاسل - 36 نقطة

8.وست هام - 36 نقطة

9.برايتون - 35 نقطة

10.تشيلسي - 34 نقطة

11.ولفرهامبتون - 32 نقطة

12.فولهام- 29 نقطة

13.بورنموث - 27 نقطة

14.برينتفورد - 25 نقطة

15.كريستال بالاس- 24 نقطة

16.نوتنجهام - 21 نقطة

17.لوتون تاون - 20 نقطة

18.إيفرتون - 19 نقطة

19.بيرنلي - 19 نقطة

20.شيفيلد يونايتد- 13 نقاط

وتبدأ مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل "17 فبراير 2024"، بمباراة المتصدر ليفربول ضد برينتفورد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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