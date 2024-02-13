"مانشستر سيتي يلاحق ليفربول"... جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، أمس الإثنين، بمباراة تشيلسي وكريستال بالاس التي انتهت بفوز البلوز بنتيجة 3-1.
ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 24.
1.ليفربول - 54 نقطة
2.مانشستر سيتي - 52 نقطة
3.أرسنال - 52 نقطة
4.توتنهام - 47 نقطة
5.أستون فيلا - 46 نقطة
6.مانشستر يونايتد - 41 نقطة
7.نيوكاسل - 36 نقطة
8.وست هام - 36 نقطة
9.برايتون - 35 نقطة
10.تشيلسي - 34 نقطة
11.ولفرهامبتون - 32 نقطة
12.فولهام- 29 نقطة
13.بورنموث - 27 نقطة
14.برينتفورد - 25 نقطة
15.كريستال بالاس- 24 نقطة
16.نوتنجهام - 21 نقطة
17.لوتون تاون - 20 نقطة
18.إيفرتون - 19 نقطة
19.بيرنلي - 19 نقطة
20.شيفيلد يونايتد- 13 نقاط
وتبدأ مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل "17 فبراير 2024"، بمباراة المتصدر ليفربول ضد برينتفورد.
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