اخبار الرياضه

"هالاند يبتعد عن صلاح"... ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 24 من ، أمس الإثنين، بمباراة وكريستال بالاس التي انتهت بفوز البلوز بنتيجة 3-1.

وشهدت الجولة غياب محمد صلاح بسبب الإصابة، وتسجيل هالاند هدفين ضد إيفرتون، وفشل سولانكي في التسجيل أمام فولهام.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1.إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 16 هدفا

2.محمد صلاح () - 14 هدفا

3.سولانكي (بورنموث) - 13 هدفا

4.سون هيونج مين (توتنهام) - 12 هدفا

5.واتكينز (أستون فيلا) - 11 هدفا

وتبدأ مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل "17 فبراير 2024"، بمباراة المتصدر ليفربول ضد برينتفورد.

اقرأ أيضًا:

"تحية عسكرية".. ما قصة احتفال فرانك كيسي الدائم؟

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا