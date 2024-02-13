"هالاند يبتعد عن صلاح"... ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، أمس الإثنين، بمباراة تشيلسي وكريستال بالاس التي انتهت بفوز البلوز بنتيجة 3-1.

وشهدت الجولة غياب محمد صلاح بسبب الإصابة، وتسجيل هالاند هدفين ضد إيفرتون، وفشل سولانكي في التسجيل أمام فولهام.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1.إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 16 هدفا

2.محمد صلاح (ليفربول) - 14 هدفا

3.سولانكي (بورنموث) - 13 هدفا

4.سون هيونج مين (توتنهام) - 12 هدفا

5.واتكينز (أستون فيلا) - 11 هدفا

وتبدأ مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل "17 فبراير 2024"، بمباراة المتصدر ليفربول ضد برينتفورد.

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