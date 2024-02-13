كروس يفتح الباب أمام عودته الى صفوف "دي مانشافت"

الرياص - اسماء السيد - مدريد: فتح لاعب وسط ريال مدريد الإسباني طوني كروس الباب الاثنين أمام إمكانية عودته الى صفوف منتخب بلاده ألمانيا لكرة القدم، موضحا أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن هذا الموضوع أو بشأن مستقبله مع النادي الملكي.

وقال كروس في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه لمضيفه لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا: "أنا بصدد التفكير في المنتخب الوطني. هناك إمكانية، نعم، لكننا سنرى، تماما كما هو الحال بالنسبة للتمديد (مع ريال مدريد). في الوقت الحالي، لا أعرف".

وكان مدرب "دي مانشافت" يوليان ناغلسمان تطرق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى إمكانية استدعاء لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عاما والذي اعتزل اللعب الدولي في 2021، في أفق الاستفادة من خبراته في كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل.

وأضاف كروس "كل ما يمكنني قوله هو أنني لم أتخذ قرارًا بعد. الأمر يعتمد على أشياء كثيرة، على ما أشعر به، وكيف يسير الموسم، والخطط التي لدي".

وبخصوص مستقبله مع النادي الملكي، أوضح لاعب بايرن ميونيخ السابق والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في حزيران (يونيو) المقبل، أنه لا يزال يفكر في مستقبله في العاصمة الإسبانية: "لم أقرر أي شيء بعد. أنا سعيد جدًا لأن الكثير من الناس يريدون أن ألعب عاما إضافيا، وهذه إشارة إيجابية دائما.

وأضاف "أشعر أنني بحالة جيدة، لكنني لم أتخذ قرارا بعد".

وتابع "لقد قلت دائمًا إنني أريد إنهاء مسيرتي على أعلى مستوى".

وقال مدربه الايطالي في النادي الملكي كارلو أنشيلوتي إن عودة كروس للمشاركة في كأس أوروبا "يمكن أن تعمل بشكل جيد" لكنه قال للصحافيين "إنه بحاجة إلى اتخاذ القرار وعلينا احترامه".

وأضاف "أداؤه هذا الموسم رائع بكل بساطة. إنه يظهر جودته دائما. لا يعاني من تراجع في مستواه، ولا يتألق ويتراجع. إنه لاعب يجب أن ينهي مسيرته على أعلى مستوى".

وانتقل العديد من اللاعبين الكبار إلى الدوري السعودي، بينهم زميلاه السابقان في ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو.