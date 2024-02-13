الامارات | بطولة آسيا للتزلج على الماء تنطلق في أبوظبي الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 فبراير 2024

أبوظبي - الإمارات اليوم

يستضيف نادي أبوظبي للرياضات البحرية منافسات الجولة الأولى من بطولة آسيا للويكفست للتزلج على الماء، من 16 إلى 18 من فبراير الجاري، بمشاركة 120 متسابقاً من 20 دولة.

وتنطلق المنافسات يوم الجمعة المقبل، مع التدريبات والتمارين الحرة، ثم تقام المنافسة يومي 17 و18 الجاري عبر تصفيات مختلفة وتأهيلية لـ14 فئة.

وتعد منافسات التزلج على الماء من البطولات الاستعراضية، وتعتمد على قيام المتسابق بعدد معين من الحركات الاستعراضية على لوح التزلج مع وجود لجنة تحكيمية للإشراف ومنح النقاط، وتحديد الفائزين في كل المنافسات. من جهته، أكد رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية ناصر الظاهري، أن منافسات التزلج على الماء من الرياضات الحديثة المهمة ضمن أجندة النادي، وقال: «نشاهد إقبالاً من دول كثيرة وأبطال للمشاركة في البطولة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المستوى الفني».

وأضاف: «حضور الأبطال العالميين أيضاً له تأثير مهم في مستوى أبطالنا المحليين، ويعطيهم فرصة للاحتكاك مع مدارس مختلفة في التزلج على الماء ورفع مهاراتهم وخبراتهم في المشاركة».