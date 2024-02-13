شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة زياد كمال بمزق فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها زياد كمال لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزملك، تعرُّض اللاعب للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في المباراة الودية أمام ليفلز التي أقيمت صباح الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأكدت الأشعة أن إصابة زياد كمال عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية بمقدار 2 مللي، ويحتاج اللاعب لبرنامج تأهيل قد يستمر من 10 أيام إلى أسبوعين ليعود للمشاركة مع فريقه.

وكان الزمالك قد فاز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من: ناصر ماهر وسيف الجزيري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.