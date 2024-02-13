شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، الاثنين، لمدة 24 ساعة، ضمن برنامج التحضير لخوض مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الأهلي مران اليوم على ملعب مختار التتش قبل أن يخوض مرانا صباحيا غدا الأربعاء قبل استقلال الطائرة الخاصة التي ستنقله إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.