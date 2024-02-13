نجم كاب فيردي: فخور بما قدمناه في أمم أفريقيا .. ومصر منتخب عريق

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث تياجو مانويل بيبي لاعب كاب فيردي في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن الكرة المصرية ومستوى منتخب بلاده في أمم أفريقيا الأخيرة.

وقال نجم كاب فيردي في تصريحاته..

مصر بلد كبير وسعيد بالأداء الذي قدمنا كمنتخب كاب فيردي في كأس الأمم، أثبتنا أننا لدينا لاعبين تستحق الاحتراف.

أتدرب على التسديد جيدا، عندما تُسنح لي الفرصة للتسديد طوال المباراة أفعل ذلك، وبالأخص من الأماكن التي أتدرب عليها.

حياتي كانت صعبة لم أجد أي شخص من أسرتي مؤمنا بي كلاعب كرة، وكان أهم شئ الدراسة والعمل لكسب المال.

والدي ووالدتي كانوا يرون أن لعبي سيعطل مسيرتي لكن أنا سعيد بالذي حققته في كرة القدم وحققت حلمي.

شرف كبير لأي لاعب التواجد في مانشستر يونايتد وكنت أشعر بالخوف عندما انضممت إلى الفريق الإنجليزي ولكني سعيد بتلك التجربة التي زادت من ثقتي كثيرا

كنا محظوظين بغياب محمد صلاح في مباراتنا ضد منتخب مصر، وشرف كبير لنا اللعب ضد هذا المنتخب، صلاح لاعب خطير ومؤثر مع فريقه ليفربول ولاعب عالمي وأي فريق أوروبي يتمنى تواجد صلاح معه.

رايو فايكانو ليس في أفضل حالاته لكن نحاول الوصول لترتيب جيد، والدوري الإسباني مثل الإنجليزي وليس سهلا أن تلعب في الليجا.