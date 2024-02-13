أسطورة مانشستر يونايتد يواصل دعم فلسطين برسالة جديدة

واصل الفرنسي أريك كانتونا، أسطورة مانشستر يونايتد الأسبق، دعم القضية الفلسطينية، برسالة جديدة، عن استمرار العدوان على غزة.

وحرص نجم مانشستر يونايتد السابق، على دعم ضحايا العدوان الصهيوني على مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

وكتب أريك كانتونا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:” إلى أين تتوقعوا أن يلجأ الناس في رفح؟”.

اقرأ أيضاً.. تركي آل الشيخ يتمنى فوز الاهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر

وسبق وأن قدم أسطورة مانشستر يونايتد، الدعم للقضية الفلسطينية بعد الحرب الشرسة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة، وراح ضحيتها ما يقرب من 30 ألف شهيدًا.

وأكد أريك كانتونا، في حديثه السابق أن الدفاع عن حقوق فلسطين لا يعنى تأييد حماس أو تكون معاد للسامية، ولكنه يعني تحريرهم من الاحتلال الذي يلي حقوقهم منذ 75 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن فريق مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نظيره لوتون تاون، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.