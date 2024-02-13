شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2005 يستضيف الأهلى فى قمة بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى مواليد 2005 ضيفًا على الزمالك، فى الثانية والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب حلمى زامورا، في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

ويشارك الأوغندى ترافيس موتيابا لاعب فريق الزمالك الجديد، والمقيد تحت السن، مع فريق الناشئين مواليد 2005 فى قمة بطولة الجمهورية، أمام الأهلى.

وقرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك الأول، أن يشارك موتيابا مع فريق مواليد 2005 فى مواجهة الأهلى، حتى يكتسب المزيد من الخبرات.

وكانت إدارة الزمالك قد تعاقدت مع الأوغندي ترافيس موتيابا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.