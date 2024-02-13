شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كولر وطبيب الأهلى لتحديد موقف المصابين من رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر لمناقشة آخر تطورات حالة اللاعبين المصابين، والموقف النهائي لهم من السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها الجمعة المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني كل من وسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح من إصابات مختلفة، ولا يزال موقفهم غامضاً من اللحاق بمباراة الجمعة المقبل.

ويرغب كولر فى معرفة مصير أكثر من لاعب، خاصة وسام أبو علي وكريستو وكوكا باعتبارهم من العناصر المهمة فى حسابات المدرب السويسري قبل السفر إلى الجزائر.

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لـ دوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة.