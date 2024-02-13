شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كولر وطبيب الأهلى لتحديد موقف المصابين من رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر لمناقشة آخر تطورات حالة اللاعبين المصابين، والموقف النهائي لهم من السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها الجمعة المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويعاني كل من وسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح من إصابات مختلفة، ولا يزال موقفهم غامضاً من اللحاق بمباراة الجمعة المقبل.
ويرغب كولر فى معرفة مصير أكثر من لاعب، خاصة وسام أبو علي وكريستو وكوكا باعتبارهم من العناصر المهمة فى حسابات المدرب السويسري قبل السفر إلى الجزائر.
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