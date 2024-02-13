شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية فى افتتاح المرحلة الثانية للبقاء بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للأندية التي تتنافس من أجل البقاء بالمسابقة وعدم الهبوط للقسم الثانى، حيث يستمر الأربعة الأوائل بينما يهبط السداسى الأخير للقسم الثانى ب .

بترول أسيوط – مكادى

يستضيف بترول أسيوط صاحب المركز الحادى عشر برصيد 28 نظيره مكادى الذى يحتل المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة ، ويسعى أحمد عبد المقصود المدير الفني لبترول أسيوط للفوز من أجل الإبتعاد بعدد النقاط والحفاظ على حظوظه في البقاء ، بينما يسعى نبيل محمود المدير الفني لأبناء البحر الأحمر للتعبير عن نفسه واللعب على الفوز من أجل المحافظة على حظوظه في البقاء بالمسابقة .

النجوم – جمهورية شبين

يستضيف النجوم على ملعبه بالسليمانية نظيره جمهورية شبين في رحلة البحث من صراع الهبوط ويحتل الفريق المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة ، بينما يحتل شبين المركز الـ17 برصيد 14 نقطة .

أسوان – أبو قير للأسمدة

يستضيف أسوان صاحب المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة نظيره أبو قير للأسمدة الذى يحتل المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة ، ويحاول الفريقان الخروج بنتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على حظوظهما في البقاء بالمسابقة .

وى – مصر المقاصة

يخرج مصر المقاصة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط لمواجهة وى صاحب المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بإستاد السلام في لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض خاصة وأن الضيوف قاموا ببيع اللاعبين المميزين للأندية الأخرى ويشاركون بلاعبين من قطاع الناشئين .

النصر للتعدين – دكرنس

يواجه النصر للتعدين صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط ، فريق دكرنس صاحب المركز الـ15 برصيد 21 نقطة ، ويسعى حسن موسى المديرالفنى لأبناء الدقهلية خطف نقاط المباراة للتقدم خطوة والهروب من شبح الهبوط الذى يلازم الفريق منذ انطلاق المسابقة .