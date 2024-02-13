شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستدرج البنك الأهلى فى الجولة الـ"12" للدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها كل فريق بحثاً عن تعويض إخفاق وداع كأس الرابطة، واستعادة الانتصارات في المسابقة المحلية بعد توقفها بسبب أمم أفريقيا

وفاز سموحة على الطلائع بهدف دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما فاز البنك الأهلى على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة.

وودع سموحة منافسات كأس الرابطة بالخسارة من سيراميكا بهدفين دون رد من الدور ربع النهائي، وودع البنك الاهلى كأس الرابطة من دور المجموعات رغم الفوز على المقاولون العرب في اللقاء الأخير.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعدما خاض لاعبيه 10 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه مثلهم ، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز في 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.

وطالب أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، لاعبيه بالفوز على البنك الأهلى لتعويض الخروج من كأس الرابطة، وفى المقابل شدد طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى على لاعبيه ضرورة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري.