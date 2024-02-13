شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من تعديل عقد محمد الشناوي ورفع قيمته المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم ملف تعديل عقد محمد الشناوي ورفع القيمة المالية في عقده، تقديرا من الإدارة للاعب على مجهوده خلال الفترة الماضية، بخلاف أن الشناوي فضل البقاء مع ناديه عن مناقشة أى عروض أخرى، وبالفعل قررت تعديل عقده بما يتناسب مع دوره كقائد الفريق وأحد العناصر المهمة فى صفوفه.

وينتظر مسئولو النادي الأهلي عودة أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة من رحلة السفر إلى الخارج من أجل إنهاء ملف تعديل عقد الشناوي ورفع المقابل المالي الخاص براتبه السنوي، ليكون أعلى فئة في الفريق الأحمر، لاسيما أن قائد الفريق الأحمر وأحد الركائز الأساسية في صفوفه.

ويغيب محمد الشناوي عن الأهلي فى الوقت الحالى بسبب إصابته بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية وإجراء عملية جراحية في ألماني تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين، وحاجته إلى التأهيل لمدة 3 أشهر قبل الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات الرسمية.

فى سياق آخر، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائرغداً الأربعاء استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل 16 فبراير، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.