شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله صخرة دفاع الزمالك السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"42" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود فتح الله، نجم الزمالك ومنتخب مصر والمدرب السابق لبيراميدز، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ42، لاسيما أنه من مواليد 13 فبراير 1982 فى إحدى قرى مركز أجا بمحافظة الدقهلية، واشتهر فتح الله على مدار مسيرته بأنه المدافع الهداف خلال المسابقات المختلفة، سواء بمصر أو خلال فترة احترافه بلبنان، حيث شارك فى 344 مباراة وسجل 50 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، كما فاز بالعديد من البطولات مع القلعة البيضاء أبرزها بطولة كأس مصر 3 مرات، فيما حقق لقب بطولة الأمم الأفريقية مرتين عامي 2008 و2010، وكان ضمن أفراد الجيل الذهبي للفراعنة، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

بدأ محمود فتح الله حياته الكروية ناشئا فى صفوف غزل المحلة، قبل أن ينضم للفريق الأول ويقدم مستويات مميزة ليخطف الأنظار وينضم لمنتخبات الناشئين، ليواصل مسيرة التألق وينضم للمنتخب الأول لأول مرة عام 2005.