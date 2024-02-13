شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية ديانج لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الطبي بالنادى الاهلي برئاسة أحمد جاب الله خلال مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، علي جاهزية المالي اليو ديانج لاعب خط وسط الفريق للسفر مع الأحمر غدا للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري ابطال افريقيا.

واشتكي ديانج من كدمة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته في ودية الاهلي السبت الماضي ولكن اللاعب حصل على راحة ليتعافي من الكدمة وأن كان الجهاز الطبي سيطمأن على اللاعب في مران اليوم.

وانتظم المالى أليو ديانج فى تدريبات الأهلى عقب انتهاء رحلة منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار، ليصبح جاهزاً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويخوض فريق الأهلي مران اليوم على ملعب مختار التتش قبل أن يخوض مرانا صباحيا غدا الأربعاء ثم يستقل الطائرة الخاصة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على اصطحاب "شيف" فى رحلة الفريق المنتظرة إلى الجزائرمن أجل الإشراف على وجبات اللاعبين خلال فترة تواجد البعثة هناك.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر غداً الاربعاء استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل 16 فبراير، فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.