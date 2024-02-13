سيدات سلة الأهلي يستضيف سموحة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم عندما يواجه فريق سموحة في إطار منافسات بطولة دوري السوبر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً، وتقام على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل قوي لمواصلة الانتصارات في البطولة.

كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبات للظهور بشكل مميز في المباراة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على نظيره الاتحاد السكندري ‏بنتيجة 100-59 في بطولة الدوري.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا