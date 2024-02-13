حقيقة اعتراض الاهلي على خوض نهائي كأس مصر في السعودية

أكد الإعلامي محمد شبانة، على أن النادي الاهلي لم يعترض مطلقًا على خوض مباراة نهائي كأس مصر في السعودية.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة على خوض نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك يوم 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: “النادي الاهلي لم يعترض مطلقًا على خوض نهائي كأس مصر في السعودية، ولم يعترض على الأمور المادية، خاصة وأن البطولة ملك اتحاد الكرة، ويقرر خوضها في أي مكان، بشرط إبلاغ الأندية قبل المباراة بوقت كاف”.

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وأضاف: “العلاقات المصرية السعودية جيدة للغاية، ومحمود الخطيب لو حضر نهائي كأس مصر أو حسين لبيب سيتم معاملتهم وفق البروتوكولات التنظيمية، وسيجدوا كل الاحترام والتقدير من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية”.

وتابع: “تركي آل الشيخ يمثل السعودية في التعاون مع مصر فنيًا ورياضيًا، ولا توجد أي أزمة بالنسبة للاهلي والزمالك في خوض نهائي كأس مصر هناك”.

واختتم: “لا يجب أن ننزلق وراء الشائعات ونظريات المؤامرة، فنحن نعيش في فترة أصبح الكلام عن المؤامرات سهل تصديقه، ولا يوجد أي مانع في خوض نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك في السعودية”.