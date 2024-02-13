شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة مستحقات باتشيكو قبل 30 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لمحاولة حل أزمة مستحقات البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق قبل يوم 30 أبريل القادم.

وتقدم باتشيكو بشكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 450 الف دولار بعد رحيله عن الفريق عام 2021.

ويحاول مسئولو نادى الزمالك التوصل لحل ودى مع باتشيكو قبل 30 أبريل 2024 وهى المهلة المحددة للنادى لدفع مستحقات باتشيكو، قبل صدور قرار من الاتحاد من الدولى لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد مجدداً للقلعة البيضاء.