جلسة بين كولر وبيبو لترتيب رحلة الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي جرى صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان من خالد بيبو على كافة ترتيبات السفر والإقامة والانتقالات خلال فترة تواجد الفريق في الجزائر.

ويواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الجزائر.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كريستو يبدأ برنامجه البدني في الأهلي

بدأ محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ تدريبات الجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج البدني المحدد للاعب؛ للتعافي من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن كريستو بدأ اليوم مرحلة الجري حول الملعب في إطار البرنامج البدني المحدد للاعب للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرا.

وأشار طبيب الفريق إلى أن كريستو يغيب عن مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها مساء الجمعة المقبل، ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق ‏المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، ‏في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء ‏للجهاز الفني واللاعبين.

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