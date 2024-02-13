شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر ينتظم في مران الأهلي وتأكد غياب ديانج عن رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد عبد القادر، لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على تعافى عبد القادر من الإصابة العضلية التى أبعدته عن التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

وأشار جاب الله إلى مشاركة عبد القادر فى المران الجماعى كاملا جاء بعد انتهاء مرحلة العلاج والتأهيل التى خضع لها طوال الفترة الماضية بشكل منفرد.

فيما يواصل أليو ديانج، لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى والعلاج الطبيعى فى الجيم على هامش التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله إن أليو ديانج لاعب الفريق لايزال يؤدى برنامجه التدريبى للتعافى من آلام الكدمة فى الركبة التى لحقت به مؤخرا.

وأوضح طبيب الفريق أن ديانج يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته ومواصلة تنفيذ برنامج التدريبى خلال ألفترة المقبلة.

وأشار جاب الله إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة شباب بلوزداد الجزائرى وسيواصل تنفيذ برنامج التدريبى والتأهيلى فى القاهرة؛ فى ضوء نتيجة ألفحوصات الطبية والأشعة التى يجريها اللاعب.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.