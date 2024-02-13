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مجلس الزمالك وجوميز يحضرون قمة مواليد 2005 أمام الأهلى بدورى الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، والجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة جوزيه جوميز، علي حضور مواجهة فريق 2005 أمام الأهلي، في قمة دوري الجمهورية.

 

‎وكان محمد عبد الله المدير الفني لفريق شباب الزمالك مواليد 2005 عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.  

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :   

 

حراسة المرمى : أحمد جمال.

 

خط الدفاع : علي عبد المجيد - السيد أسامة  - محمد إبراهيم - أحمد الخضري .

 

خط الوسط : محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل - ترافيس موتيابا .  

 

الهجوم :  أيمن أمير عبد العزيز.   

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، 

يوسف حمادة "حارس مرمى" ، ويوسف وائل، وعلي نوفل، وأحمد خالد السمبوك، وياسين محمد حافظ، ومحمود الحصري، وإبراهيم ممدوح، وزياد محمد، وأحمد نيازي .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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