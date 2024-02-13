شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك وجوميز يحضرون قمة مواليد 2005 أمام الأهلى بدورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، والجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة جوزيه جوميز، علي حضور مواجهة فريق 2005 أمام الأهلي، في قمة دوري الجمهورية.

‎وكان محمد عبد الله المدير الفني لفريق شباب الزمالك مواليد 2005 عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد جمال.

خط الدفاع : علي عبد المجيد - السيد أسامة - محمد إبراهيم - أحمد الخضري .

خط الوسط : محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل - ترافيس موتيابا .

الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من،

يوسف حمادة "حارس مرمى" ، ويوسف وائل، وعلي نوفل، وأحمد خالد السمبوك، وياسين محمد حافظ، ومحمود الحصري، وإبراهيم ممدوح، وزياد محمد، وأحمد نيازي .