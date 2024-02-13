موعد قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي بطولة كأس مصر والذي سيُقام لأول مرة خارج البلاد.وتحديداً في المملكة العربية السعودية

وسيحصل اتحاد الكرة على 2 مليون دولار من إقامة نهائى كأس مصر بين الأهل والزمالك فى السعودية الشهر المقبل.

من جانبه، قال وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مجهود كبير من الشركة المتحدة والاتحاد السعودى فى الاتفاق على إقامة هذه المباراة فى السعودية، وهذا مؤشر على أن منتجنا مميز ويجذب جماهيرية كبيرة".

وأضاف المدير التنفيذى: "مباراة نهائى كأس مصر تعاون مثمر بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة والمسئولين فى السعودية، وسعداء بإقامة نهائى كأس مصر فى السعودية".