ممر شرفى للراحل أدهم السلحدار في مباراة إنبي والإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة إنبي والإسماعيلي لافته طيبة، خلال مواجهة فريقا الناشئين 2009، ضمن منافسات دورى الجمهورية للموسم الحالي 2024/2023.



وحرص لاعبي الإسماعيلي على إقامة ممر شرفى لنجل الراحل أدهم السلحدار " عمر أدهم "، لاعب فريق نادى إنبى، وذلك على هامش لقاء الفريقين بالإسماعيلية.

فيما أشاد الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين على الروح الرياضية لنظيره فى الإسماعيلى كابتن محمود جابر، والذى حرص على إقامة هذه اللافته الطيبة بمجرد علمه بتواجد نجل الراحل.

ويعد ”السلحدار” رحمه الله عليه واحداً من أهم أساطير النادي الإسماعيلي الذى نجح فى التتويج معه ببطولتي الدوري العام موسم 90 /91 وكأس مصر موسم 96 / 97 ، بالإضافة لكونه أحد أهم مدربى قطاع الناشئين بنادى إنبى على مدار تاريخه .

يذكر أن مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى قد قام بتلبيه رغبه الراحل كابتن/ أدهم السلحدار فى إنضمام نجله عمر إلى صفوف قطاع الناشئين ، لينتظم اللاعب منذ حينها فى تدريبات الفريق .