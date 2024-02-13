إنبي يفوز على بيراميدز في دوري الجمهورية 2009

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2009 الفوز على نظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين.



جاء فوز الفريق السماوي بنتيجة 3/1، في المواجهة التي شهدها مجمع ملاعب النادي البترولي.

وسجل أهداف إنبي الثلاثة كل من؛ عبد الله عمرو، وعمر أدهم السلحدار، وأحمد رجب لكلًا منهم هدفًا واحدًا.

في سياق متصل، حملت مواجهة إنبي أمام الإسماعيلي مواليد 2009 لافتة طيبة، حيث حرص لاعبي الدروايش على إقامة ممر شرفى لنجل الراحل أدهم السلحدار " عمر أدهم "، لاعب فريق نادى إنبى، على هامش لقاء الثنائي بالإسماعيلية.

وأعرب الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين على سعادته من الروح الرياضية لنظيره الإسماعيلى بقيادة كابتن محمود جابر، والذى حرص على إقامة هذه اللافته الطيبة بمجرد علمه بتواجد نجل الراحل.

ويعتبر السلحدار رحمه الله عليه أحد أهم أساطير الإسماعيلي الذى نجح فى التتويج معه ببطولتي الدوري العام موسم 90 /91 وكأس مصر موسم 96 / 97 ، بالإضافة لكونه أحد أهم مدربى قطاع الناشئين بنادى إنبى على مدار تاريخه .

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى قد قام بتلبيه رغبة الراحل كابتن/ أدهم السلحدار فى إنضمام نجله عمر إلى صفوف قطاع الناشئين ، لينتظم اللاعب منذ حينها فى تدريبات الفريق .