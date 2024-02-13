شروط مثيرة في عقد الشناوي الجديد مع الاهلي

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن الشروط المثيرة التي وضعها محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الاهلي، من أجل تجديد عقده.

ينهى عقد محمد الشناوي مع الاهلي، في صيف 2025، ولا يوجد أي إعلان رسمي لتجديد عقده حتى الآن، ولكن ذكرت التقارير عن وجود جلسات بين الطرفين في الأيام السابقة.

وكشف الإعلامي مدحت شلبي، عن شروط الشناوي التي أبلغ بيها إدارة الاهلي من أجل تجديد عقده واستمراره في القلعة الحمراء.

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وقال شلبي: عقد الشناوي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء في صيف 2025 ويصبح من حقه التوقيع لأي نادي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار إلى أن ” الشناوي يحصل في الوقت الحالي على 25 مليون جنيه، من بينهم 16 مليون جنيه في الموسم بالإضافة إلى وجود حملة الإعلانات.

وأكد على أن حارس الاهلي طالب الإدارة برفع راتبه السنوي لـ 50 مليون جنيه في الموسم إلى جانب حملة الإعلانات.

واختتم:” الشناوي أبلغ مسؤولي القلعة الحمراء، أن هناك عدد من لاعبي الدوري المصري يتحصلون على ذلك الرقم.