ملامح أول قائمة لـ منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير ملامح أول قائمة لمنتخب مصر مع حسام حسن، المدير الفني الجديد، الذي تولى المسئولية الفنية عقب رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة ودية في مارس المقبل بالإمارات، والتي ستشهد مشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزلندا، حيث سيلتقي كل منتخبين في نصف النهائي، ليتأهل منتخبين لخوض المباراة النهائية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “قائمة منتخب مصر في معسكر مارس المقبل لن تشهد تغييرات، وسيعتمد حسام حسن عل آخر قائمة لروي فيتوريا في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة؛ لأن الوقت ضيق للغاية وحسام حسن لن يتمكن من متابعة لاعبين جدد خلال تلك الفترة”.

اقرأ أيضًا: رضا عبد العال يوجه رسالة مفاجئة لـ حسام حسن بعد توليه تدريب منتخب مصر

وأضاف: “لو لا قدر الله حدث أي إخفاق لمنتخب مصر في البطولة الودية التي ستلعب في الإمارات، لا تلوموا على حسام حسن وفهو يعرف أغلب لاعبي المنتخب كصلاح وتريزيجيه ومرموش وغيرهم ولكنه لم يتعامل معهم تدريبيًا وما زال في مرحلة استكشاف اللاعبين، ويجب الصبر عليه”.

وأكمل: “من الجيد أن يمتلك حسام حسن شخصية قوية، ولكن هذا الأمر لا يعني أنه سيحدث غربلة في قائمة منتخب مصر بمعسكر مارس المقبل، ولا بد أن يسود الاحترام بين الجميع خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن نساند حسام حسن”.

واختتم: “باستغرب كثيرًا ممن يتحدث عن راتب حسام حسن مع منتخب مصر على الرغم من أنه لا يساوي 10% من راتب فيتوريا، كما أن راتبه قريب لما كان يتقاضاه حسام البدري وإيهاب جلال مع منتخب مصر في وقت سابق