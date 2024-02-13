مصطفى سعد يتحدث عن سبب رحيله عن النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث مصطفى سعد "ميسي" لاعب فريق زد، عن سبب رحيله عن النادي الأهلي في بداية الموسم الحالي والانضمام إلى فريق زد.

وقال مصطفى سعد في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": " لا يوجد أحد يرفض الانضمام إلى النادي الأهلي، ولكني طلبت الرحيل بسبب عدم المشاركة، ولا يوجد لاعب كرة قدم لا يريد المشاركة في المباريات".

وأضاف: "بالتأكيد الأهلي فريق كبير، ولكني كنت أسعى للمشاركة في المباريات بشكل مستمر لذلك طلبت الرحيل، وعمري ما زال 22 عاماً، وهذا ليس التوقيت لكي أظل على مقاعد البدلاء".

واختتم: "هدفنا منذ بداية الموسم مع فريق زد هو التواجد بشكل جيد في المسابقة، وتقديم شئ كبير لنا وللفريق، وتمكنا من تحقيق سلسلة مميزة من المباريات، فخلال عشر مباريات لم نتلق الهزيمة سوى في لقاء واحد فقط".

وانضم سعد إلى صفوف فريق زد في بداية الموسم الحالي، قادماً من النادي الأهلي، وشارك رفقة زد في 10 مباريات، تمكن خلالهما من إحراز هدف وصناعة آخر.

ويحتل زد صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، جمعها من 10 مباريات.