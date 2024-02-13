الزمالك يتربع على عرش انتقالات يناير بـ22 لاعبا

محمد اسماعيل - القاهرة - تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الدوري المصري الممتاز، بعد غياب طويل، بسبب مشاركة المنتخب الوطني المصري، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي أقيمت في كوت ديفوار.

وشهدت الانتقالات الشتوية الماضية، تدعيم قوي للفريق الأول لنادي الزمالك، بصفقات عديدة، وأيضا قام بالاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين سواء بيع نهائي أو على سبيل الإعارة.

ويعد نادي الزمالك، هو الفريق الأكثر تدعيما في انتقالات يناير الماضي، وأيضا الأكثر استغناء عن لاعبين.

وينشر موقع الخليج 365 بالاسماء تعاقد نادي الزمالك مع 11 لاعبا جديدا ورحيل نفس العديد:

الصفقات الجديدة للزمالك:

-أحمد حمدي.. من مونتريال الكندري

-محمد عاطف.. من نادي طنطا

-مهاب ياسر.. من نادي الداخلية

-ياسر حمد.. من نادي نورث إيست يونايتد الهندي

-محمد شحاتة.. من نادي طلائع الجيش

-زياد كمال.. من نادي إنبي

-ناصر ماهر.. من نادي فيوتشر

-الأوغندي موتيابا.. من نادي كامبالا الأوغندي

-عبد الله السعيد.. من نادي بيراميدز

-سيف جعفر.. من نادي بيراميدز

-محمد سامح.. من نادي وادي دجلة

رحيل 11 لاعبا:

-محمد طارق.. إعارة للمصري البورسعيدي موسمين ونصف

-علي ياسر.. إعارة لنادي فيوتشر موسمين ونصف

-عبد الله محمد.. إعارة لنادي فيوتشر موسمين ونصف

- مصطفى شكري.. إعارة لنادي السكة الحديد لنهاية الموسم

-محمد حسام بيسو.. استغناء نهائي والانضمام للسكة الحديد

-حاتم سكر.. استغناء نهائي والانضمام للنادي الإسماعيلي

-محمد عبد الغني.. بيع لنادي البنك الأهلي

-عمرو السيسي.. بيع لنادي فيوتشر ضمن صفقة ناصر ماهر

-عبد الله جمعة.. استغناء نهائي وانتقاله إلى بلدية المحلة

-أحمد زكي.. استغناء نهائي وانتقل لزد

-كريم عبد الحق.. استغناء نهائي وانضم لفريق الترسانة

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