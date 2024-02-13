شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الحكام المصريين بالمركز الأولمبي غدا بعد تألقهم فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق اتحاد الكرة مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إقامة حفل تكريم الحكام المصريين الذين شاركوا في أمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار غدا الأربعاء في المركز الاولمبي بالمعادي.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إقامة حفل تكريم للحكام المصريين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الظهور المميز والمشرف في البطولة وإدارة أكثر من مباراة.

وظهر التحكيم المصري في بطولة أمم أفريقيا بشكل مشرف للغاية، حيث أدار طاقم مصري عدد من المباريات أهمها مباراة الافتتاح مرورا بمباريات دور المجموعات والأدوار التالية ووصلا للدور قبل النهائي والنهائى ممثلا فى محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو.

وضمت قائمة الحكام المصريين في بطولة أمم أفريقيا 7 حكام وهم : أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة ، ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ، ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو VAR.