شكرا لقرائتكم خبر عن الشامي وحسين فيصل يقودان هجوم المصري أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الجونة في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقى ، محمد طارق ، باهر المحمدى ، حسين السيد، محمود حمادة، عمرو موسى، محمد الشامى، ميدو جابر، سمير فكرى، حسين فيصل.

يواجه فريق المصري البورسعيدى نظيره الجونة فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب الإسكندرية، فى افتتاح الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها كل منهما بحثاً عن تعويض إخفاق وداع كأس الرابطة واستعادة الانتصارات في المسابقة المحلية بعد توقفها بسبب أمم أفريقيا.

وودع المصري البورسعيدى بطولة كأس الرابطة من الدور نصف النهائي أمام الطلائع بركلات الترجيح، فيما ودع الجونة بطولة كأس الرابطة من الدور ربع النهائي أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وتعادل المصري البورسعيدى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالدورى ، وفاز الجونة على انبى بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة.