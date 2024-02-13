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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 13 / 2 / 2024، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلي يقترب من تعديل عقد محمد الشناوي ورفع قيمته المالية، والزمالك يجهز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين عن الموسم الجارى.

الأهلي يقترب من تعديل عقد محمد الشناوي ورفع قيمته المالية

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم ملف تعديل عقد محمد الشناوي ورفع القيمة المالية في عقده، تقديرا من الإدارة للاعب على مجهوده خلال الفترة الماضية، بخلاف أن الشناوي فضل البقاء مع ناديه عن مناقشة أى عروض أخرى، وبالفعل قررت تعديل عقده بما يتناسب مع دوره كقائد الفريق وأحد العناصر المهمة فى صفوفه.
حسام حسن يتسلم تقرير فيتوريا حول أسباب خروج المنتخب من أمم أفريقيا

تسلم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التقرير الذى أعده روى فيتوريا المدير الفني السابق بشأن خروج المنتخب من أمم أفريقيا الأخيرة، ومن المقرر أن يدرس العميد التقرير للوقوف على أسباب الخروج المبكر من البطولة أمام الكونغو الديمقراطية.

علاء نبيل يراجع السير الذاتية لمدربى المنتخبات

بدأ علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، مراجعة السير الذاتية لمدربى المنتخبات الوطنية للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير التى وضعها اتحاد الكرة قبل تشكيل المنتخبات الوطنية.

الأشعة تثبت إصابة زياد كمال بمزق فى العضلة الخلفية

أثبتت الأشعة التي خضع لها زياد كمال لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزملك، تعرُّض اللاعب للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في المباراة الودية أمام ليفلز التي أقيمت صباح الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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