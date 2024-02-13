7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 13 / 2 / 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلي يقترب من تعديل عقد محمد الشناوي ورفع قيمته المالية، والزمالك يجهز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين عن الموسم الجارى.
الأهلي يقترب من تعديل عقد محمد الشناوي ورفع قيمته المالية
تسلم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التقرير الذى أعده روى فيتوريا المدير الفني السابق بشأن خروج المنتخب من أمم أفريقيا الأخيرة، ومن المقرر أن يدرس العميد التقرير للوقوف على أسباب الخروج المبكر من البطولة أمام الكونغو الديمقراطية.
بدأ علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، مراجعة السير الذاتية لمدربى المنتخبات الوطنية للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير التى وضعها اتحاد الكرة قبل تشكيل المنتخبات الوطنية.
الأشعة تثبت إصابة زياد كمال بمزق فى العضلة الخلفية
أثبتت الأشعة التي خضع لها زياد كمال لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزملك، تعرُّض اللاعب للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في المباراة الودية أمام ليفلز التي أقيمت صباح الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
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