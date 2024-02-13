7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 13 / 2 / 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلي يقترب من تعديل عقد محمد الشناوي ورفع قيمته المالية، والزمالك يجهز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين عن الموسم الجارى.

الأهلي يقترب من تعديل عقد محمد الشناوي ورفع قيمته المالية