بسبب بيرسي تاو.. تحرك جديد من كولر قبل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الاهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وتأكد غياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري؛ وذلك بسبب تعرضه لإصابة عضلية مع منتخب بلاده جنوب إفريقيا أثناء المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وعلم “كورة 365” أن السويسري مارسيل كولر بدأ في تجهيز ثلاثة لاعبين بدلاء لبيرسي تاو؛ وذلك لتعويض غيابه عن مباراة الاهلي القادمة ضد شباب بلوزداد الجزائري، وهم كريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

ويسعى الاهلي للفوز على شباب بلوزداد الجزائري لوضع قدمًا في التأهل لدور الـ16 من البطولة، خاصة وأن الاهلي يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، جمعها من ثلاث مباريات.