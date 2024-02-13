الامارات | 123 مليون مشاهد يتابعون «السوبر بول».. رقم قياسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد الناقل الرسمي أن النسخة الثامنة والخمسين من السوبر بول لنهائي دوري كرة القدم الأميركية والتي انتهت بفوز كانساس سيتي تشيفس على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز 25-22 بعد التمديد، باتت الأكثر مشاهدة في التاريخ بعدما تابعها 123 مليون مشاهد.

وقالت شركة باراماونت الام الناقلة للحدث في بيان «إن تغطية شبكة سي بي إس سبورتس... قدّمت البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في التاريخ بإجمالي عدد بلغ 123.4 مليون مشاهد في المتوسط عبر جميع المنصات».

وتابعت «(ارتفعت المشاهدة) بنسبة 7 في المئة مقارنة مع مباراة السوبر بول العام الماضي والتي شكّلت الرقم القياسي السابق (115.1 مليوناً).. تابع 202.4 مليون مشاهد كل أو جزء من السوبر بول عبر مواقع التواصل».

قاد باتريك ماهومز عودة ساحرة لفريقه كانساس سيتي منحته الاحتفاظ بلقبه، ليحرز اللقب للمرة الثالثة في خمسة مواسم.

وكان بين الحضور مغني الراب جاي زي ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس والنجمتان بيونسيه وتايلور سويفت.