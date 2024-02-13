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الامارات | الوحدة والشارقة.. خطوة جديدة إلى الوراء في سباق الدوري

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سيد مصطفى - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة والشارقة.. خطوة جديدة إلى الوراء في سباق الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خيم التعادل 1-1 على مباراة الوحدة والشارقة، اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 13 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يبتعد الوحدة والشارقة بصورة كبيرة عن صراع المنافسة بعدما رفع "العنابي" رصيده إلى 21 نقطة و"الملك" إلى 23 نقطة.
ودخل الشارقة المواجهة باندفاع هجومي واضحة، وكان عثمان كمارا قريبا من تسجيل هدف أول بعد تمريرة بينية من البوسني بيانيتش، وضعه في مواجهة مع حارس الوحدة، لكنه لم يستغل الفرصة على النحو الأمثل"17".
وكان بيانيتش قريباً من تسجيل هدف مُحقق بتصويبةٍ من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن (29).
وكان العقاب شديدا من جانب الوحدة على فرص الشارقة المُهدرة، عندما تمكن عبر هجمة مرتدة من إدراك التقدم بفضل لاعبه أحمد نور الله الذي تلقى كرة داخل الصندوق لم يتمكن خالد الظنحاني في ابعادها ليضعها على يسار حارس الشارقة، الذي اكتفى بالنظر اليها وهي تسكن شباكه "31".
ودخل الوحدة الشوط الثاني بنشاط هجومي كان أفضل من الشارقة، إذ نجح عادل الحوسني في الحفاظ على فارق الهدف، حينما تصدى لمحاولة إركينوف لتسجيل هدف أخر.
ولكن البديل سيبستيان تيغالي نجح من معادلة النتيجة لمصلحة الشارقة حينما ارتقى لعرضية الحسن صالح وحولها برأسه داخل المرمى "63".
وبعدها أضاع عمر خريبين فرصة مُحققة للوحدة لمعاودة التقدم من تسديدة ضعيفة لعبها وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى لتستقر بين يدي الحارس "71".
وأهدر تيغالي فرصة ذهبية على الشارقة لخطف النقاط الثلاث من تمريرة سحرية لعبها له بيناتش، انفرد على أثرها بالمرمى ليضعها من فوق الحارس راشد علي، لكن المدافع علاء زهير تدخل سريعاً وحولها برأسه إلى ضربة ركنية "82".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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