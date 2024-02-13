شكرا لقرائتكم خبر عن "المرتدات" تمنح كهربا قيادة هجوم الأهلي امام شباب بلوزداد الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على البدء بمحمود عبد المنعم كهربا أساسياً في خط هجوم الفريق أمام شباب بلوزداد فى دورى ابطال أفريقيا رغم ظهور الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بشكل جيد خلال المباريات الودية التي خاضها الأهلي الفترة الأخيرة وتسجيله اهداف كثيرة في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال توقف المسابقات المحلية .

ويأتي قرار كولر بسبب إجادة كهربا تنفيذ الهجمة المرتدة بشكل أفضل موديست في ظل امتلاك اللاعب ميزة السرعة والدقة .

ويميل كولر للدفع بـ كهربا أساسياً أمام بطل الجزائر ربما بسبب عامل اللياقة أو حاجة موديست لمزيداً من الوقت للتأقلم مع الأجواء الأفريقية خاصة في المباريات التي تُقام خارج مصر ، وينوي المدير الفني الإحتفاظ بالمهاجم الفرنسي على دكة الإحتياط تمهيداً للدفع به في أي وقت بديلاً لـ كهربا حسب مجريات اللقاء المُرتقب الذي يسعى فيه الأهلي لحصد النقاط الثلاثة من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي في البطولة.

ويخوض فريق الأهلي مران اليوم على ملعب مختار التتش قبل أن يخوض مرانا صباحيا غدا الأربعاء قبل استقلال الطائرة الخاصة التى ستنقله إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على اصطحاب "شيف" فى رحلة الفريق المنتظرة إلى الجزائرمن أجل الإشراف على وجبات اللاعبين خلال فترة تواجد البعثة هناك.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر غداً الاربعاء استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل 16 فبراير، فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.