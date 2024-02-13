شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادب بيراميدز قائمة مباراة زد في إطار لقاءات الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة ١٢ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس