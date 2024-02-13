لخلافة عبدالمنعم.. وكيل إياد العسقلاني يعرضه على الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن النادي الأهلي تلقى ترشيحًا من وكيل لاعبين يعرض خلاله التعاقد مع إياد العسقلاني، مدافع الإسماعيلي السابق، والمنضم حديثا إلي الدوري الروسي عبر بوابة روستوف الروسي.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر داخل النادي الأهلي، أن يحيى علي وكيل اللاعب، تواصل مع لجنة التخطيط وشركة الكرة، لعرض التعاقد مع إياد العسقلاني، علي اعتباره أحد العناصر الواعدة في كرة القدم المصرية، وكونه أفضل بديل لمحمد عبد المنعم مدافع الأهلي، الذي يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي بنهاية الموسم.

في الوقت ذاته، قالت مصادر داخل النادي الإسماعيلي إن هناك بندا يمنع إياد العسقلاني من العودة إلى الدوري المصري مرة أخرى، إلا بعد عرض الأمر على النادي الإسماعيلي، كونه صاحب الأولوية في التعاقد مع اللاعب حال رغبته في العودة إلى مصر، وهو الشرط الذي قد لا يتم تفعيله في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الساحلي، والتي أجبرت النادي على بيع اللاعب إلى الدوري الروسي.

ووفقا للموقع، فإن عقد إياد العسقلاني مع النادي الروسي تضمن بندًا يمنح الإسماعيلي 20 % من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

ويتمسك محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بخوض تجربة الاحتراف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه أكثر من عرض مميز في الفترة الماضية، عن طريق إحدى شركات التسويق.