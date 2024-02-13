الرمادي يحذر لاعبي سيراميكا من مباريات الدوري .. ويستعد للإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - حذر أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا لاعبي فريقه من مباراياتهم القادمة ، وطالبهم بضرورة التعامل بكل جدية في مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 عند استئناف المنافسات المحلية ويبدأها بملاقاة الإسماعيلي الصعبة.

وعقد أيمن الرمادي اجتماعًا مع لاعبي سيراميكا أكد خلالها ضرورة السعي وراء تحقيق الانتصارات في الجولات المقبلة المتبقية له في الدور الأول للتقدم في سباق المنافسة على مركز متقدم وتحديدا ضمن الفرق الستة الأوائل في جدول ترتيب الدوري .

وجاءت جلسة أيمن الرمادي متزامنة مع تركيز المدير الفني لفريق سيراميكا على تجهيز العناصر الأساسية والصفقات الجديدة الوافدة وحسم التشكيلة الأساسية المنتظر الرهان عليها في المباراة .

وشهدت كواليس سيراميكا تركيز أيمن الرمادي على تجهيز محمد بسام حارس المرمى وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد قندوسي ومحمد إبراهيم وأحمد بلحاج وأحمد ياسر ريان للتواجد في تشكيلته الأساسية في ظل تألق هذه المجموعة في الفترة الأخيرة .

وكان سيراميكا تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة المحترفة وينتظره لقاء مرتقب مع الطلائع يسعى خلاله لتحقيق الفوز وحصد الكأس الثانية محليا في تاريخه الكروي .