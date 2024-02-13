تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر النادي الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.
وقرر المجلس تأجيل زيادة رسوم العضوية العامة الخاصة بمقر الجزيرة من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه للمؤهل العالي، حتى 30 يونيو المقبل، في إطار الإقبال الكبير على الانضمام إلى عائلة الأهلي خلال الفترة القادمة، تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها على كافة أوجه النشاط الرياضي في مصر والعالم بشكل عام.
ويدرس المجلس تحديد قبول أعداد محددة من العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة لفترة مؤقتة، وذلك لإتاحة الفرصة للانتهاء من عمليات الربط بين المشروعات الإنشائية، خاصة في فرع الشيخ زايد الذي شهد العمل على الانتهاء من أعمال التشييد في المسجد والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة وملاعب كرة القدم و«الجيم»، وذلك تيسيرًا على الأعضاء وتسهيلًا للاستمتاع بمرافق النادي المتطورة.
وافتتح الخطيب الجلسة باستعراض نتائج زيارة جونزالو أوريولابيتا، سفير الأرجنتين بالقاهرة، لمقر النادي بالجزيرة، التي عكست تقديره الكبير للأهلي، وتاريخه العريق الممتد لأكثر من 116 عامًا، وريادته لكرة القدم، وفي مختلف الرياضات بمصر وإفريقيا عبر عقود طويلة، وامتلاكه أكثر من فرع بمواصفات عالمية.
وأشار الخطيب إلى أن أوريولابيتا أبدى إعجابه الشديد بالأذرع الاقتصادية للنادي ممثلة في شركاته العديدة، ورغبته في نقل هذه التجربة إلى المؤسسات الرياضية في الأرجنتين، والعمل على التجهيز لمذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الفترة القادمة.