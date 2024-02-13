تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر النادي الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي ‏تخص ‏قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية‎.‎

وقرر المجلس تأجيل زيادة رسوم العضوية العامة الخاصة بمقر الجزيرة من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه للمؤهل العالي، ‏حتى ‏‏30 يونيو المقبل، في إطار الإقبال الكبير على الانضمام إلى عائلة الأهلي خلال الفترة القادمة، تماشيًا مع ‏الظروف ‏الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها على كافة أوجه النشاط الرياضي في مصر والعالم بشكل عام.‏

ويدرس المجلس تحديد قبول أعداد محددة من العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة لفترة مؤقتة، وذلك لإتاحة ‏الفرصة ‏للانتهاء من عمليات الربط بين المشروعات الإنشائية، خاصة في فرع الشيخ زايد الذي شهد العمل على الانتهاء من أعمال ‏التشييد في ‏المسجد والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة وملاعب كرة القدم و«الجيم»، وذلك تيسيرًا على الأعضاء وتسهيلًا للاستمتاع ‏بمرافق النادي ‏المتطورة.‏

وافتتح الخطيب الجلسة باستعراض نتائج زيارة جونزالو أوريولابيتا، سفير الأرجنتين بالقاهرة، لمقر النادي بالجزيرة، ‏التي ‏عكست تقديره الكبير للأهلي، وتاريخه العريق الممتد لأكثر من 116 عامًا، وريادته لكرة القدم، وفي مختلف ‏الرياضات ‏بمصر وإفريقيا عبر عقود طويلة، وامتلاكه أكثر من فرع بمواصفات عالمية.‏

وأشار الخطيب إلى أن أوريولابيتا‏ أبدى إعجابه الشديد بالأذرع الاقتصادية للنادي ممثلة في شركاته العديدة، ورغبته في ‏نقل ‏هذه التجربة إلى المؤسسات الرياضية في الأرجنتين، والعمل على التجهيز لمذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الفترة القادمة.‏