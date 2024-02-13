مقارنة بين عدد بطولات الأهلي والزمالك في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك يوم 8 مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية، في إطار نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2022- 2023.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يقام فيها نهائي كأس مصر، خارج مصر.

ويستعرض موقع "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز أرقام وألقاب الأهلي والزمالك في البطولة قبل المباراة المقبلة.

يحمل النادي الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس مصر، حيث تمكن من تحقيق لقب البطولة في 38 مناسبة، وهو حامل لقب البطولة في النسخة الماضية، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق بيراميدز في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتوج الزمالك بلقب بطولة كأس مصر في 28 مناسبة، كان آخرها الفوز باللقب في نسخة البطولة موسم 2020-2021، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتوج الأهلي بأول ألقابه في كأس مصر، في موسم 1923-1924، عندما تمكن من تحقيق الفوز على فريق السكة الحديد في المباراة النهائية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وحصد الزمالك أول ألقابه بالبطولة في موسم 1921-1922 تحت مسمى نادي فاروق.

وأول لقب في البطولة، كان من نصيب فريق الزمالك بعدما توج بأول نسخة للبطولة في موسم 1921-1922.

ويعتبر اللاعب الراحل "للمارد الأحمر" أحمد مكاوي، هو الهداف التاريخي للفريق في البطولة في البطولة برصيد 35 هدفاً.

ويتصدر علاء الحامولي، قائمة هدافي الزمالك في كأس مصر برصيد 23 هدفاً.