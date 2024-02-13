شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيحابى 1/1 يحسم مواجهة سموحة والبنك الأهلى بدورى Nile ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مواجهة سموحة والبنك الأهلى في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة دورى NILE.

اهداف مباراة سموحة والبنك الاهلى

أحرز الغانى ياو أنور مهاجم فريق البنك الاهلى هدف فريقه فى الدقيقة 35 ثم أدرك حسام حسن هدف التعادل لسموحة في الدقيقة 85.

أحداث المباراة

وشهدت المباراة هجمات من تلك لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل وياز أنور وإبراهيم حسن بينما خطورة فريق سموحة عن طريق حسام حسن ومصطفى البدرى وأحمد خالد.

ترتيب سموحة والبنك الأهلى في الدورى

وبهذة النتيجة يحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض لاعبيه 11 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباريتان وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 18.

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيوني، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، أحمد النادري، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كل من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: محمود وحيد- محمد المغربي- محمد مصطفى ميدو- طارق علاء.

الوسط: دوكو دودو- عمرو قلاوة- إسلام جابر- أحمد خالد- مصطفى البدري.

الهجوم: حسام حسن.