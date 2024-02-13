شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن انضمام مخطط أحمال للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن طلائع الجيش انضمام الدكتور سيد عبد القادر للجهاز الفني للفريق الأول بكرة القدم بالنادى وذلك للعمل في منصب مخطط أحمال بناء علي رغبة عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق .

وأنهى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وخاض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم اعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى توجهت إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للقاء.

وتسلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، تقريراً فنياً من جهازه المعاون عن مباريات الاتحاد السكندري الأخيرة، سواء بالدوري أو كأس الرابطة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف زعيم الثغر قبل ملاقاته باللقاء المقبل بالدوري.

ويستمر غياب الثلاثى أحمد الشيخ وحسن مجدى ومحمد سمير لاعبى الطلائع عن فريقهم فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بسبب الاصابة.

ويواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة، ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة.