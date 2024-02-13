شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن رجل مباراة سموحة والبنك الأهلى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد حسام حسن مهاجم فريق سموحة جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلى عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد التألق وتمكنه من تسجيل هدف الفريق السكندرى.

وحسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مواجهة سموحة والبنك الاهلى في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة دورى NILE.

اهداف مباراة سموحة والبنك الاهلى

وأحرز الغانى ياو أنور مهاجم فريق البنك الاهلى هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 35 ثم إدراك حسام حسن هدف التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 85.

أحداث المباراة

وشهدت المباراة هجمات من تلك لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل وياز أنور وإبراهيم حسن بينما خطورة فريق سموحة عن طريق حسام حسن ومصطفى البدرى وأحمد خالد.

ترتيب سموحة والبنك الأهلى في الدورى

وبهذة النتيجة يحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض لاعبيه 11 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباريتان وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 18.