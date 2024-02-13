شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب المواي تاي استعدادًا للبطولة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم عن إقامة معسكر مغلق للاعبين المنتخب استعدادًا للمشاركة في البطولة الإفريقية للمنتخبات التي تقام في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



وقال محمد إبراهيم، إن الاتحاد استعد بشكل جيد لاستضافة البطولة الإفريقية التي يشارك فيها 12 دولة من القارة السمراء ويتنافسون على المراكز الأولى لاعتلاء منصات التتويج.

ويضم معسكر المنتخب المصري للمواي تاي 18 مشاركا بواقع 12 لاعب و6 لاعبات وهم: أحمد صلاح سالم، رضا حسني، عمر عواد، عبد الله صبري، كريم حسن، محمود صلاح، مصطفى كرم، محمود جمال، فيصل بلال، أحمد شريف، محمد الديب، إسلام محمد فتحي، واللاعبات: شهد صبري، داليا حمدي، رنا أحمد، ندا طاهر، نهى علي، رضوى أحمد.

فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للمواي تاي: رفعت أحمد جابر، مديرًا فنيًا، محمود عبد الحميد مدربًا، وأيمن الحصماني مدربًا، وم.أحمد رمضان المشرف العام على المنتخبات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمواي تاي.