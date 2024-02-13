شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى اختبارات الرخصة التدريبية D51 وD52 بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اختبارات الرخصة التدريبية D51 وD52 بالشرقية بحضور 59 مدربا فيما تأجيل الاختبارت لمدرب وحيد هو أحمد داوودا لاعب الزمالك السابق.

وأشرف على الاختبارات جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، وياسر عبد العظيم المدير التنفيذي لمنقطة الشرقية، وبدأت الاختبارات في الثامنة صباحا.

وافتتحت دورة الرخصة التدريبية D51 وD52 في الشرقية في اليوم الأول من فبراير،وخضع وقتها 58 مدربا للاختبار والمقابلة الشخصية، التي أشرف عليها مدير إدارة المدربين بالاتحاد، اجتاز منهم 57 مدربا الاختبار لبدء الدورة، فيما رسب أحد المدربين.

وتم تحديد أحمد داوودا لاعب الزمالك السابق قائد للمجموعة الأولى، والسيد حسن لاعب ومدرب الشرقية للمجموعة الثانية وتستمر الدورة لمدة 9 أيام.