معلومات لا تفوتك عن محمد عبد الواحد المدرب المساعد للمنتخب الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - أنضم محمد عبد الواحد المدرب العام السابق لفريق البنك الاهلى الى الجهاز الفني المساعد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في تشكيله الجديد في منصب المدرب المساعد.

حيث استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب.

وجاء كالتالي:

طارق سليمان: مدرب عام

محمد عبد الواحد : مدرب

سعفان الصغير : مدرب حراس .

مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر : مدير إدارى

بدأ محمد عبد الواحد حياته الكروية بناشئين نادى الترسانة ولعب في مركز الجناح الأيسر ولعب منتخب مصر للشباب عام 2001.

لعب لأندية مصرية كل من الزمالك والاسماعيلى و وادى دجلة وغزل المحلة والمقاولون العرب وتم حصد بالقميص الأبيض كل من بطولات بطولة دورى أبطال أفريقيا والسوبر الافريقى والدورى المصرى الممتاز "مرتين" وكأس مصر والسوبر المحلى ولعب لمنتخب مصر الأول منذ موسم 2003.

خاض محمد عبد الواحد مسيرة أحترافية في نادى ليرس و نادي تورنهاوت البلجيكى عام 2007 الى موسم 2013.

عمل محمد عبد الواحد في مجال التدريب منذ فترة كبيرة بإندية ليرس البلجيكى و وادى دجلة وفريق البنك الاهلى وحاصل على بعض الرخص التدريبة الدولية.